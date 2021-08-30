سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان





وقال كاڤيه صولهكول صحفي "سكاي سبورتس" أن كيليان مبابي أخبر باريس سان جيرمان مرة أخرى أنه لن يوقع عقدًا جديدًا، وأخبرهم بأنهم في حال لم يبيعوا عقده الآن فسوف ينتقل إلى ريال مدريد كوكيل حر عندما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل.





وقدم نادي ريال مدريد في وقت سابق عرض تصل قيمته إلى 180 مليون يورو للتعاقد مع مبابي، ولكن لم يصل أي رد حتى الآن من نادي باريس سان جيرمان حول هذا العرض.







وأشارت إذاعة كواترو الإسبانية، أن ريال مدريد يستعد لرفع قيمة عرضه إلى 200 مليون يورو، من أجل الضغط على باريس سان جيرمان للموافقة على بيع مبابي، قبل نهاية الميركاتو.

فجرت تقارير صحفية رياضية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.