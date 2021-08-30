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وفاة شاب أثناء مشادة كلامية بمحطة وقود في الغربية

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
شهدت منطقة مرور سالم التابعة لدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، وفاة شاب أثناء مشادة كلامية بسبب الأسبقية على تموين سيارة بمحطة تموين غاز مرور سالم.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير مباحث الغربية يفيد وفاة (أحمد.ح.أ) ٣٤ سنة موظف بشركة المياة إثر دخوله في مشادة كلامية مع عدد من السائقين بسبب أسبقبة تموين السيارة بمحطة مصر للبترول بمنطقة مرور سالم التابعة لدائرة القسم وسقوطه على الأرض، وبفحص جثمان المتوفي تبين عدم وجود أي إصابات أو كدمات ظاهرية بجسده.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد عمرو الحو مأمور قسم شرطة أول وعدد من رجال مباحث القسم بقيادة الرائد يوسف الجندي رئيس المباحث والنقيب محمد العسال معاون أول المباحث وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل جثمان المتوفي لمستشفى طنطا الجامعي والتحفظ على أطراف المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي أمرت بعرض جثمان المتوفي على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتحري ورفع كاميرات المنطقة المجاورة لمكان المشاجرة.

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وفاة شاب محطة وقود الغربية

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