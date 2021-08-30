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توفيت منذ أيام.. العثور علي جثة سيدة مسنة في حالة تعفن بالدقهلية
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 04:44 م
محمد كشك
عثر أهالي قرية دموه التابعة لمركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، على جثة سيدة داخل شقتها في حالة تعفن.
وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي المساكن الشعبية بقرية دموه التابعة لمركز دكرنس، بالعثور على سيدة متوفاة داخل إحدى الشقق بالمنطقة.
وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، والفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأخير بعقار مكون من 5 طوابق، ووجود جثة أمينة م. أ. ا. 67 سنة، مسجاة على وجهها بحجرة نومها وترتدي ملابسها كاملة، وفي حالة تعفن رمي، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وسلامة الأبواب والنوافذ، ووجود متعلقاتها الشخصية ومصوغاتها الذهبية.
وبسؤال كل من شقيقها محمود م. ا. 57 سنة - بالمعاش، وجارها محمد أ. ا. ا. 47 سنة - عامل، ويقيمان بذات القرية، قررا بأن المتوفاة غير متزوجة، وتقيم بمفردها بالشقة محل البلاغ، وتعاني من أمراض الشيخوخة السكري والقلب، ولم يشاهدها الثاني منذ 5 أيام، فقام بالاتصال بالأول والذي حضر وفتح الشقة، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.
وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5595 لسنة 2021 إداري مركز دكرنس، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية يصرح بالدفن.
وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم تسليم الجثمان لذويه.