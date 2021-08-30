توفيت منذ أيام.. العثور علي جثة سيدة مسنة في حالة تعفن بالدقهلية

وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي المساكن الشعبية بقرية دموه التابعة لمركز دكرنس، بالعثور على سيدة متوفاة داخل إحدى الشقق بالمنطقة.





وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، والفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأخير بعقار مكون من 5 طوابق، ووجود جثة أمينة م. أ. ا. 67 سنة، مسجاة على وجهها بحجرة نومها وترتدي ملابسها كاملة، وفي حالة تعفن رمي، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وسلامة الأبواب والنوافذ، ووجود متعلقاتها الشخصية ومصوغاتها الذهبية.





وبسؤال كل من شقيقها محمود م. ا. 57 سنة - بالمعاش، وجارها محمد أ. ا. ا. 47 سنة - عامل، ويقيمان بذات القرية، قررا بأن المتوفاة غير متزوجة، وتقيم بمفردها بالشقة محل البلاغ، وتعاني من أمراض الشيخوخة السكري والقلب، ولم يشاهدها الثاني منذ 5 أيام، فقام بالاتصال بالأول والذي حضر وفتح الشقة، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.





وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5595 لسنة 2021 إداري مركز دكرنس، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية يصرح بالدفن.





وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم تسليم الجثمان لذويه.

عثر أهالي قرية دموه التابعة لمركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، على جثة سيدة داخل شقتها في حالة تعفن.