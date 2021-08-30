خروج نضال الشافعي من المستشفي واستعداده لعملية أخرى.. تفاصيل

خرج الفنان نضال الشافعي من المستشفى اليوم، وذلك عقب استقرار حالته الصحية، ومن المقرر أن يستكمل علاجه بمنزله على أن يجري عملية أخرى بعد أسبوعين.



وكان من المقرر أن يظل نضال الشافعي في المستشفى، لحين إجرائه العملية الثانية إلا أنه أصر على العودة للمنزل لحين تحديد موعد العملية.



وعانى نضال الشافعي الفترة الأخيرة، حيث تعرض لـ انفجار في جزء من القولون، مما أدى إلى إجرائه عملية جراحية ثم تدهورت حالته الصحية حيث تعرض لصديد في موضع العملية مما تسبب في ارتفاع درجة حرارته.