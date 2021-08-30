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رسميًا.. بايرن ميونخ يتعاقد مع لاعب وسط لايبزيج

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 05:00 م
مارسيل سابيتزر
مارسيل سابيتزر
الفجر الرياضي
تعاقد نادي بايرن ميونخ، في الحصول على توقيع النمساوي مارسيل سابيتزر، لاعب وسط لايبزيج، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن النادي البافاري في بيان رسمي، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع صاحب الـ 27 عامًا حتى صيف 2025.

وأشار البيان إلى ارتداء الدولي النمساوي، القميص رقم 18 في رحلته الجديدة داخل ملعب أليانز أرينا.

من جانبه، قال سابيتزر لموقع بايرن "أنا سعيد للغاية لقدرتي على اللعب للفريق، كنت أفخر بارتداء قميصه عندما كنت طفلًا، كنت أحصل على واحد جديد في أعياد الكريسماس".

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مارسيل سابيتزر دى باى

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