المعارضة التركية تنتقد سياسات أردوغان الخارجية





انتقد نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أوزجور أوزال، تصريحات المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، التي أظهرت حرص السلطات التركية على تشغيل مطار كابول بأفغانستان.









ووفقًا لما ذكره موقع «تي24» التركي، قال أوزجور في مؤتمر صحفي، وأضاف: «هذه ليست قومية، البطولة لا تكون على حساب أبناء الآخرين. هربت أمريكا وهربت إنجلترا، حيث يتزايد قطع الرؤوس. ستكون هناك وحدة دولية ضد استبداد طالبان، وسنكون معها حتى لا تموت النساء ولا تُقطع الرؤوس».









وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قال«يمكننا الاستمرار في تشغيل المطار هناك حتى بعد انسحاب قواتنا. يمكن لخبرائنا المدنيين تقديم الدعم للمطار. تستمر المفاوضات حول هذا الموضوع. كما يظهرون إرادة لتركيا لمواصلة ذلك».













يذكر أن المعارضة التركية تنتقد أردوغان ونظامه بسبب السياسات الخاطئة والاوضاع السيئة بالبلاد.