سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد





وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن فلورنتينو بيريز تواصل شخصيًا عبر الهاتف مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، موضحًا له تمسك الفريق الملكي بالتعاقد معه سواء هذا الصيف أو خلال الصيف المقبل بشكل حُر ومجاني.





وأوضحت التقارير، بأن مبابي أكد لرئيس ريال مدريد تمسكه بالانتقال إلى صفوف الملكي، رافضًَا كل محاولات باريس سن جيرمان بقيادة ناصر الخليفي وليوناردو المدير الرياضي للفريق من أجل تجديد تعاقده.





ويري مبابي بأن مستقبله سيكون مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تعاقد الفريق الباريسي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قادمًا من رشلونة في صفقة انتقال حر.





ويأمل نادي ريال مدريد الوصول لاتفاق مع سان جيرمان في الساعات المقبلة، حتى يصل مبابي إلى مدريد صباح الغد لإتمام التعاقد معه.

نرصد لكم آخر التطورات الجديدة والمفاجئة في صفقة القرن التي يسعي فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد إلى لإغلاقها في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتي تُغلق أبوابها غدًا الثلاثاء بشكل رسمي.