مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" العالمية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" العالمية، وحضر المقابلة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومايكل بيتر، رئيس شركة "سيمنس" للنقل، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاى، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.





الانتهاء من انشاء القطار السريع





واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن سعادته بالانتهاء من كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع، لما سيمثله هذا المشروع الضخم من إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل في مصر.





التعاون المثمر بين مصر وشركة "سيمن





وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين مصر وشركة "سيمنس"، خاصة مع النجاحات التي حققتها مشروعات الشركة في مصر، والتى تأتى تتويجًا للعلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.





تفاصيل الاخيرة لمشروع القطار السريع





من جانبه، استعرض وزير النقل الجوانب الفنية للتفاصيل الأخيرة التي حرصت وزارة النقل على إضافتها للمشروع، من أجل تعظيم القيمة المضافة، وضمان المواءمة الكاملة لعناصر المشروع مع متطلبات مصر من حيث التدريب والصيانة وغيرها من الموضوعات، مشيدًا في هذا الصدد بما أبداه مسئولو شركة "سيمنس" من تعاون ومرونة في تلبية كل متطلبات وزارة النقل.



