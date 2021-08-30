Advertisements

مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" العالمية

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" العالمية، وحضر المقابلة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومايكل بيتر، رئيس شركة "سيمنس" للنقل، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاى، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

الانتهاء من انشاء القطار السريع

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن سعادته بالانتهاء من كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع، لما سيمثله هذا المشروع الضخم من إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل في مصر.

التعاون المثمر بين مصر وشركة "سيمن

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين مصر وشركة "سيمنس"، خاصة مع النجاحات التي حققتها مشروعات الشركة في مصر، والتى تأتى تتويجًا للعلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

تفاصيل الاخيرة لمشروع القطار السريع

من جانبه، استعرض وزير النقل الجوانب الفنية للتفاصيل الأخيرة التي حرصت وزارة النقل على إضافتها للمشروع، من أجل تعظيم القيمة المضافة، وضمان المواءمة الكاملة لعناصر المشروع مع متطلبات مصر من حيث التدريب والصيانة وغيرها من الموضوعات، مشيدًا في هذا الصدد بما أبداه مسئولو شركة "سيمنس" من تعاون ومرونة في تلبية كل متطلبات وزارة النقل.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" العالمية عن تطلعه لتوقيع العقد الخاص بالمشروع خلال اليومين القادمين، ليمثل إضافة محورية لمشروعات الشركة في مصر، والتي كان آخرها توقيع عقد مشروع تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا على ما توليه المستشارة أنجيلا ميركل من اهتمام بكل جوانب التعاون مع مصر.

الكلمات المفتاحية

شركة سيمنس العالمية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بشرى سارة لأسر العاملين المصريين المتوفين بكورونا في السعودية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. الزمالك يجدد عقد بديل ساسي لمدة 3 مواسم

منذ ساعة الا ربع

بأوامر موسيماني.. الأهلي يقترب من حسم صفقة هجومية نارية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر ينتقل للدوري القبرصي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ ساعة

تطور مثير في صفقة إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

إدارة الأهلي توجه ضربة قاتلة لـ"كهربا"

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد ميسي.. لابورتا يوافق على رحيل نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة و نصف

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يصدم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

منذ 43 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:24 م

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

04:58 م

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

05:01 م

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

04:41 م

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

02:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements