Advertisements

السيسي يوجه بإقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية في مدينة الأمل

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع اللواء أمير السيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح أحمد إسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات شرق القناة، واللواء أحمد فودة، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمشروعات الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة علي مستوي الجمهورية، وكذلك مشروع استصلاح الاراضي في شمال ووسط سيناء.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات استصلاح وزراعة ٢٧٠ ألف فدان بوسط وشمال سيناء، خاصةً ما يتعلق بأفضل الزراعات وفقًا للدارسات المناخية والزراعية بالمنطقة، والخطوات التنفيذية لتوفير ونقل المياه إلى الأراضي المستهدف زراعتها، فضلًا عن سير العمل بالمحاور والطرق الواقعة في نطاق المشروع، موجهًا سيادته بمواصلة التنسيق والتكامل ما بين مختلف جهات الدولة بما في ذلك القطاعات الأكاديمية والعلمية لتعزيز الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجي الذي يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، وأخذًا في الاعتبار مردوده الهام على جهود الدولة في التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء بالكامل وتوفير فرص العمل بها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض كذلك سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير شبكة طرق الصعيد، لاسيما ما يتعلق بمحور منفلوط، الى جانب محور شمال مدينة الأقصر، حيث وجه الرئيس بتعزيز سير العمل في تلك المحاور الجديدة الهامة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تأتي ضمن منظومة المحاور العرضية المتكاملة التي تربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

كما تم عرض خلال الاجتماع أيضًا سير العمل بمجموعة شبكة الطرق والمحاور شرق القاهرة، فضلًا عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور "شينزو آبي" حيث وجه الرئيس بإقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية في مدينة الأمل، والذي سيضم وحدات حرفية متخصصة للسكان مزودة بكافة الخدمات اللازمة، وذلك في إطار التطوير الشامل للمنطقة.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي.

الكلمات المفتاحية

مدينة الأمل بوابة الفجر المشروعات الهندسية الفجر السيسي

أخبار تهمك

عاجل.. نجم منتخب مصر ينتقل للدوري القبرصي

منذ أقل من ساعتين

مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

تطور مثير في صفقة إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لأسر العاملين المصريين المتوفين بكورونا في السعودية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رسميا.. الزمالك يجدد عقد بديل ساسي لمدة 3 مواسم

منذ ساعة الا ربع

بأوامر موسيماني.. الأهلي يقترب من حسم صفقة هجومية نارية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

إدارة الأهلي توجه ضربة قاتلة لـ"كهربا"

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ ثلث ساعة

بعد ميسي.. لابورتا يوافق على رحيل نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ ساعة

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

منذ 42 دقيقة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يصدم بيراميدز

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:24 م

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

04:58 م

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

05:01 م

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

04:41 م

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

02:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements