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دينا الوديدي لـ"الفجر الفني": "مهرجان القلعة له طابع خاص ومميز وانا من جمهوره منذ بداية إنطلاقة"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
عبرت المغنية الشابة دينا الوديدي، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في الدورة الـ29 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وأنها من احدى جمهور، وكانت دائمًا تحرص على حضور فعلياته، فضلا عن إثباته أنه واحد من أهم المهرجانات على المستوى الدولي وليس المحلي فقط.


واكدت "الوديدي"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، على أن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، له طابع خاص واثبت على أستطاعته وقدرته على تجميع أكثر عدد من الفنانين، بأللوان واشكال كثيرة ومختلفه من الموسيقى والغناء، مشيره إلى أن جمهور المحكى مختلف تماما عن باقي الجمهور في الحفلات المستقلة، والمهرجانات الاخرى.

وعن تعاونها مع الكينج محمد منير، قالت أنها فرصة كبيرة لها، وخبرة أكتسبتها، من خلال التعاون معه، وتتمنى أن تيح لها الفرصة مره آخرى، فضلا عن خطة ومفاجات خلال الفتره المقبلة، مع العديد من الفنانين.


يذكر أن المهرجان يختتم فعاليات الدورة الـ 29،اليوم، حيث تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها حفلا فى الثامنة مساء على مسرح المحكى يتضمن بانوراما من الاعمال العربية والغربية التى أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها شط إسكندرية، اكدب عليك، انت عمرى، هذه هى الحياة، الدنيا ريشة فى هوا، اشكى لمين، ديسباسيتو، الحلوة دى، ماريمبا فلامينكا، حارة السقايين، البخيل وانا وسواح.

وفى العاشرة مساء يقدم النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته مجموعة من أعماله إلى جانب عدد من أغانى الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها منها زى ما هى حبها، بحلم على قدى، ولا تسوى دموع، قلب واحد، المليونيرات، البلياتشو، الدنيا علمتنى، كوكب تانى، انا ابن مصر، النور مكانه فى القلوب، وعدى، حبيبى يا عاشق، تلات سلامات، الحلوة داير شباكها، قارئة الفنجان ويا مالكا قلبى.

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