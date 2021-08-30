Advertisements

توجيهات جديدة من رئيس الوزراء بشأن الأراضي الصناعية

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، لمتابعة موقف الأراضي الصناعية التي يحصل عليها المستثمرون.

تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات حصول المستثمر الجاد على الأراضي الصناعية، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة في هذه المرحلة، وخاصة للمستثمرين الذين لديهم توسعات في مشروعاتهم ومصانعهم القائمة، مشددا على ضرورة الإسراع أيضا بإنهاء إجراءات البناء والتراخيص، وجميع الموافقات الحكومية اللازمة في هذا الشأن.

التنسيق التام بين الجهات المختصة
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختصة، والتي لها الولاية، وهي: هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار، والمحليات، بشأن الأراضي الصناعية، مكلفا بعقد اجتماع دوري لمسئولي هذه الجهات؛ لاستعراض طلبات الحصول على الأراضي الصناعية ودراستها، والعمل على تيسير إجراءات الحصول عليها، وكذلك سرعة إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة لهذا الغرض، وغيرها من الموافقات.

مراجعة موقف الأراضي الصناعية
 وطلب رئيس الوزراء مراجعة موقف الأراضي الصناعية، التي سبق طرحها، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها، والوقوف على مدى جدية تنفيذ برامج للتنمية على هذه الأراضي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض البيانات الواردة من بعض المحافظات بشأن قطع الأراضي الصناعية، التي لم يثبت جدية المستثمرين المخصصة لهم لإقامة مشروعات عليها، كما تم توضيح الإجراءات القانونية حيال ذلك.

استعراض نتائج الجولات الميدانية
أشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم كذلك استعراض نتائج الجولات الميدانية التي قامت بها اللجان المختصة بالمرور على المحافظات، حيث تمت الإشارة إلى جهات الولاية على الأراضي الصناعية بهذه المحافظات، وعدد القطع التي تم تخصيصها، وعدد المشروعات المستهدفة، وعدد المشروعات المنفذة بالفعل، وتلك المشروعات التي لم يتم تنفيذها، كما تم التنويه إلى أنه من المقرر أن يتم استكمال ما قامت به الهيئة العامة للتنمية الصناعية من أعمال لجان المرور والحصر لجميع المناطق الصناعية بباقي المحافظات طبقًا للمخطط المعد لذلك، على أن تكون الأولوية للأراضي الصناعية لمحافظات الصعيد، مع إعداد حصر لكل قطع الأراضي الصناعية التي لم يتم إثبات الجدية عليها للمحافظات التي تم الانتهاء منها؛ تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتكون هناك آلية محددة تضمن توحيد سياسة طرح الأراضي للمستثمرين، والتشديد على أهمية المتابعة الدورية لجدية تنفيذ المشروعات عليها من خلال اللجان المختصة عقب الطرح.

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء جولة رئيس الوزراء الاراضي الصناعية

أخبار تهمك

بشرى سارة لأسر العاملين المصريين المتوفين بكورونا في السعودية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

منذ 42 دقيقة

إدارة الأهلي توجه ضربة قاتلة لـ"كهربا"

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - الزمالك يصدم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

بعد ميسي.. لابورتا يوافق على رحيل نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ ثلث ساعة

تطور مثير في صفقة إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ ساعة

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم منتخب مصر ينتقل للدوري القبرصي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

بأوامر موسيماني.. الأهلي يقترب من حسم صفقة هجومية نارية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رسميا.. الزمالك يجدد عقد بديل ساسي لمدة 3 مواسم

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح

مدبولي يُكلف بسرعة طرح أكبر عدد من الأراضي الصناعية وإصدار تراخيص البناء

رئيس الوزراء يُتابع موقف توصيل المرافق للمُجمعات الصناعية

"التجارة والصناعة": توفير 200 مليون جنيه لتوصيل المرافق اللازمة للمجمعات الصناعية

هيئة التنمية الصناعية: إتاحة خريطة الاستثمار والأراضي الصناعية "أونلاين" خلال شهرين

مجلس الوزراء يستعرض نتائج أعمال المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:24 م

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

04:58 م

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

05:01 م

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

04:41 م

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

02:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements