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علاج وفحص 5900 رأس ماشية مجانا لصغار المزارعين بالمنوفية

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر

تستهدف وزارة الزراعة المساهمه في تنفيذ المبادرة في القرى الاكثر احتياجا ومن هذا المنطلق وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتماشيا مع سياسه مركز البحوث الزراعيه لتوسيع قاعده المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثه إلى صغار الزراع والمربين.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

أكد الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية أنه تم تنظيم قافلة بيطرية مجانية في قرى محافظة المنوفية ‏من السادة الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانيه ومعهد بحوث الصحه الحيوانيه ومعهد بحوث الانتاج الحيواني ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطريه والهيئه العامه للخدمات البيطريه وبالتعاون مع مديريه الطب البيطرى بمحافظه المنوفية وقد قامت القافله بزياره قرى محافظه المنوفية مراكز شبين وبركة السبع والشهداء والباجور وتلا قويسنا وتم فحص وعلاج وتحصين عدد ٥٩٠٣ حيوان وهي كتالي ٢٤٧١ حيوان تم فحصهم وعلاجهم تناسليا وتم تاهيلهم لاسترداد الكفاءه التناسليه ١١٧٠ حيوان تم علاجهم باطنيا ١٣٩١ حيوان تم تجريعهم ضد الطفيليات الداخليه والخارجيه ٨٤٤ حيوان تم تحصينهم باللقاحات الغير سيادية ١٦ عمليه جراحيه و ٩ طلوقه بقرى وجاموسي تم فحصهم وتقيمهم اثناء القافله تم تنفيذ ندوة بعنوان" استخدام المخلفات الحقليه في اعلاف الحيوان" كما قام صندوق التامين على الماشيه بتنفيذ عدة ندوات ارشادية لصغار المربيين بمقر الوحدات البيطريه بالإضافة إلى ندوة أخرى بعنوان "تاثير الاجهاد الحراري على كفائة حيوانات انتاج الحليب وكيفية تلافي آثاره السلبية علي انتاج المزرعة".

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