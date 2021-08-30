تعرف على موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

يستعد نادي النصر لمواجهة نظيره اتحاد جدة، يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





وتقام مباراة النصر أمام نظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب استاد الملك سعود.





ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفي ن برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد اتحاد جدة في المركز الرابع بنفس عدد النقاط.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



