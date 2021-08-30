تعرف على موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي





يستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره الاتفاق، يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





وتقام مباراة الهلال أمام نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب الملك فهد.





ويحتل الهلال حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الفيحاء صاحب الصدارة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز السادس برصيد خمس نقاط.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



