Advertisements

تعرف على موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
غدير أحمد

يستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره الاتفاق، يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الهلال أمام نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب الملك فهد.

ويحتل الهلال حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الفيحاء صاحب الصدارة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز السادس برصيد خمس نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يصدم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

تطور مثير في صفقة إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بعد ميسي.. لابورتا يوافق على رحيل نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر ينتقل للدوري القبرصي

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لأسر العاملين المصريين المتوفين بكورونا في السعودية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

إدارة الأهلي توجه ضربة قاتلة لـ"كهربا"

منذ ساعة و 27 دقيقة

مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. الزمالك يجدد عقد بديل ساسي لمدة 3 مواسم

منذ ساعة الا ربع

بأوامر موسيماني.. الأهلي يقترب من حسم صفقة هجومية نارية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

منذ 42 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:24 م

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

04:58 م

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

05:01 م

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

04:41 م

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

02:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements