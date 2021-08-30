المطربة بوسي تتألق في جلسة تصوير صباحية

تألقت المطربة بوسي، في جلسة تصوير صباحية اليوم، حيث شاركت صور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت بوسي بإطلالة هادئة، وأنيقة حيث ارتدت نظارة شمس، ووضعت الميك أب الهادئ، مما آثار إعجاب جمهورها وتفاعلو مع الصور من خلال خاصية التعليقات.



يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.



