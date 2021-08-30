ببدلة كلاسيكية.. آيتن عامر تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة آيتن عامر، صور من أحدث جلسات تصوير لها، من رحلتها في بيروت، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "عامر" بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بدلة بيضاء، واعتمدت على وضع الميك أب الهادئ، والذي آثار إعجاب جمهورها.



وكانت آخر أعمال آيتن عامر مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "كوفيد 25"، مع عدد من الفنانين منهم يوسف الشريف، وإدوارد وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال.