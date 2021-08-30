عاجل - مفاجأة كبرى بشأن احتمالية إلغاء عقوبة شيكابالا

أشار الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، إلى وجود احتمالية لتخفيض عقوبة إيقاف محمود شيكابالا، قائد الزمالك، 8 أشهر على خلفية أحداث مراسم تسليم درع الدورى للقلعة البيضاء.





وقال، فى بيان رسمى، إن اتحاد الكرة تسلم تظلم نادى الزمالك على العقوبات الصادرة ضد اللاعب عن الأحداث التى صاحبت مباراته أمام البنك الأهلى ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، موضحا أنه تمت إحالة التظلم إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد برئاسة المستشار عادل الشوربجى للنظر فيه.





وأوضح أنه بذلك تكون قرارات الإيقاف الصادرة عن إدارة المسابقات محل التظلم مؤقتة، لحين الفصل فى التظلم من قبل لجنة الاستئناف إما بتأييد القرار أو تخفيفه أو إلغائه.





وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.





وجاءت عقوبات اللجنة على نادي الزمالك على النحو التالي:-





-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.





-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها، مما أدى إلى توقفها 3 دقائق.





-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.





-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.





-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.



