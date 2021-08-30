أستاذ ميكروبيولوجي: مصر لديها خبرة كبيرة في إنتاج اللقاحات (فيديو)

قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن مصنع شركة فاكسيرا يعمل منذ أكثر من 70 عامًا، ولديه خبرة كبيرة في تصنيع اللقاحات، منوهًا بأن تطعيم "سينوفاك" معبأ في مصر.



وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أننا لدينا الخبرات اللازمة لإنتاج اللقاحات منذ فترة طويلة، وهناك عدد من المؤهلين لإنتاج اللقاحات في فاكسيرا والتأكد من أمنه وفاعليته وعدم سميته ومطابقته للمواصفات العالمية.



وتابع أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، أن مصر بها عدد كبير من المصانع التي تقوم بتصنيع الأدوية، والتي من بينها الحقن، منوهًا بأن المنطقة التي يعبأ بها الحقن تكلفتها تصل لـ 10 مليون دولار، فضلًا عن خط الإنتاج والخبرات المتواجدة لدينا.

