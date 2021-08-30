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"خارجية النواب": الأزمة الليبية شهدت تحولا بفضل الدبلوماسية المصرية

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
أشاد النائب مجدي عاشور، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي يُعقد خلال الفترة ٣٠-٣١ أغسطس الجاري بناءً على دعوة من الجزائر الشقيقة، مؤكدًا أن الأزمة الليبية شهدت تحولا جذريا خلال الفترة الأخيرة بفضل الوساطة والدبلوماسية المصرية.

وأضاف "عاشور" في تصريحات له، اليوم، أن هذا التحول ظهر جليًا خلال أغسطس الماضي عندما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار داخل ليبيا لتسود حالة من الهدوء على المستوى العسكري قابلتها حالة من النشاط المُكثف على المستوى السياسي والاقتصادي على كافة المستويات.

وأكد النائب، أن مصر تسعى نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي وإنهاء النزاعات والحل السياسي، والانخراط في مسار سياسي يخرج ليبيا من الأزمة الحالية، حيث دعت مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية إلى ضرورة التقارب والحوار الشامل لإنهاء الأزمة الليبية من خلال التعامل مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني فقط.

وشدد على أن موقف مصر واضح وثابت منذ بداية الأزمة من خلال دعم الحل السياسي الليبي، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدّرات الشعب الليبي، وذلك بهدف دعم الاستقرار في ليبيا من ناحية وحماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة من ناحية أخرى.

وطالب عضو خارجية النواب، بضرورة تنفيذ التوصيات المصرية لاستعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، فضلا عن إنهاء التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي وإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية.

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى جمهورية الجزائر، للمُشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي يُعقد خلال الفترة ٣٠-٣١ أغسطس الجاري بناءً على دعوة من الجزائر الشقيقة.

الكلمات المفتاحية

وزراء خارجية دول جوار ليبيا ليبيا الفجر البرلمان

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