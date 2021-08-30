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تخفيف عقوبة شيكابالا

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 05:56 م
شيكابالا
شيكابالا
محمد عبدالعظيم الشيخ
بات تخفيف عقوبة شيكابالا لاعب نادي الزمالك الذي تعرض للإيقاف لمدة 8 شهور وغرامة نصف مليون جنيه على خلفية أزمته خلال تسليم القلعة البيضاء درع الدوري المصري عقب مباراة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية، مسألة وقت في ظل الاتصالات الأخيرة بين مسؤولي النادي والجبلاية.

اتصالات بين الزمالك واتحاد الكرة

وجرت اتصالات شفهية بين مسؤولي الزمالك واتحاد الكرة، تم الاتفاق فيها ضمنيًا على تخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لأن القرار الصادر من الجبلاية جاء نصه "احتكاك مع مسؤولي التنظيم" بينما اللائحة تقول "الاعتداء بالضرب على أحد المنظمين" يستوجب الإيقاف 8 شهور.

دفاع نادي الزمالك

واستند الزمالك في اتصالاته إلى أن شيكابالا لم يعتدي بالضرب على المنظمين بدليل أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية برأه على الهواء من هذه الواقعة سبه لفظيًا بل إنه لم يذكر الاحتكاك من الأساس.


وتوصل مسؤولو الزمالك إلى اتفاق مع أحمد مجاهد بتقديم كل الأسانيد القانونية التي تؤكد صحة موقفهم لتخفيف العقوبة لكن مع احتفاظه بحق أن اللاعب يجب أن يتم إيقافه مدة أقل أو من خلال تحديد عدد مباريات معينة حتى لا تتكرر الواقعة مع لاعبين آخرين من الدوري المصري خاصة مع مسؤولي الجبلاية.

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