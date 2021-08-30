بات تخفيف عقوبة شيكابالا لاعب نادي الزمالك الذي تعرض للإيقاف لمدة 8 شهور وغرامة نصف مليون جنيه على خلفية أزمته خلال تسليم القلعة البيضاء درع الدوري المصري عقب مباراة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية، مسألة وقت في ظل الاتصالات الأخيرة بين مسؤولي النادي والجبلاية.

بات تخفيف عقوبة شيكابالا لاعب نادي الزمالك الذي تعرض للإيقاف لمدة 8 شهور وغرامة نصف مليون جنيه على خلفية أزمته خلال تسليم القلعة البيضاء درع الدوري المصري عقب مباراة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية، مسألة وقت في ظل الاتصالات الأخيرة بين مسؤولي النادي والجبلاية.

وجرت اتصالات شفهية بين مسؤولي الزمالك واتحاد الكرة، تم الاتفاق فيها ضمنيًا على تخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لأن القرار الصادر من الجبلاية جاء نصه "احتكاك مع مسؤولي التنظيم" بينما اللائحة تقول "الاعتداء بالضرب على أحد المنظمين" يستوجب الإيقاف 8 شهور.

وجرت اتصالات شفهية بين مسؤولي الزمالك واتحاد الكرة، تم الاتفاق فيها ضمنيًا على تخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لأن القرار الصادر من الجبلاية جاء نصه "احتكاك مع مسؤولي التنظيم" بينما اللائحة تقول "الاعتداء بالضرب على أحد المنظمين" يستوجب الإيقاف 8 شهور.

واستند الزمالك في اتصالاته إلى أن شيكابالا لم يعتدي بالضرب على المنظمين بدليل أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية برأه على الهواء من هذه الواقعة سبه لفظيًا بل إنه لم يذكر الاحتكاك من الأساس.

واستند الزمالك في اتصالاته إلى أن شيكابالا لم يعتدي بالضرب على المنظمين بدليل أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية برأه على الهواء من هذه الواقعة سبه لفظيًا بل إنه لم يذكر الاحتكاك من الأساس.