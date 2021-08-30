سجل الآن.. رابط موقع التنسيق الالكتروني للتسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021

تستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط موقع التنسيق الالكتروني للتسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021، حيث فوجئ الجميع اليوم بفتح موقع التنسيق أمام طلاب المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم، بعدما أعلنت الوزارة أنه يوم الثلاثاء.





ويبدو أن هذه خطوة جيدة من الوزارة لإعطاء وقت كافي للطالب لتسجيل رغباته في موقع التنسيق الالكتروني، وفي السطور التالية نقدم لكم ربط تنسيق المرحلة الثانية 2021.





- ادخل على رابط موقع التنسيق الالكتروني من هنا .





- ادخل على تسجيل الرغبات





- اختار مصدر الشهادة "مداسسة ثانوية أو العلوم والتكنولوجيا.





- سجل الرقم السري ورقم الجلوس.





- سجل بياناتك المطلوبة.





- يمكنك عزيزي الطالب اختايار الرغبات او التعديل عليها خلال الفترة المحددة





- كما يمكن أيضًا طباعة ورقة الرغبات للاحتفاظ بها.





موع انتهاء التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2021





وقد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد انتهاء تسجيل الرغبات

في تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر موقع التنسيق الالكتروني.





حيث قال الوزير، إن اتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2021 حتى يوم السبت المقبل والموافق 4 سبتمبر 2021.









كليات قمة في تنسيق المرحلة الثانية 2021





كليات المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم: الطب البيطري – العلوم- الجامعات التكنولوجية – الزراعة- التمريض – الاقتصاد والعلوم السياسية – الحاسبات والمعلومات- الذكاء الاصطناعي- الألسن.





كليات المرحلة الثانية شعبة علمي رياضة: كليات الهندسة المتبقية- الذكاء الاصطناعي- التخطيط العمراني- الحاسبات والمعلومات- فنون جميلة عمارة- الاقتصاد والعلوم السياسية- الجامعات التكنولوجية- الألسن.





كليات المرحلة الثانية الشعبة الأدبية: كليات التربية- السياحة الفنادق- كليات الأداب (انتظام / انتساب)- الخدمة الإجتماعية- كليات الحقوق (انتظام / انتساب).





موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021



