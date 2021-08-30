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إجراء هام من المترو بشأن الموجة الرابعة من فيروس كورونا

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن تحديث الإذاعة الداخلية للمترو، التي تؤكد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأكدت إذاعة مترو الأنفاق أنه يمنع دخول الراكب أي محطة أو قطار بدون ارتداء الكمامة، مع تفعيل الغرامة، وذلك تطبيقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للموجة الرابعة لكورونا.

وظائف مترو الأنفاق 2021

وتصدرت وظائف مترو الأنفاق يوم الخميس الماضي الموافق 26 أغسطس 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب الإعلان عن بدء قبول موظفين جدد.

شروط وظائف مترو الأنفاق 2021

وكشفت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث عن وظائف مترو الأنفاق لحاجتها الملحة في شغل بعض الأماكن والتي من بينها قائد مترو "سائق".

ونرصد عبر بوابة الفجر الإلكترونية شروط وظائف مترو الأنفاق في السطور التالية:

لا يشترط الخبرة.

العمل 6 أيام أسبوعيا وبنظام الشيفتات "8 ساعات" ويوم راحة.

مؤهل متوسط أو مؤهل عالٍ بشرط تخصص إلكترونيات وميكانيكا.

لا يقل السن عن 21 ولا يزيد عن 40 عامًا.

إحضار موقف التجنيد.

مزايا وظائف مترو الأنفاق

تدريب مدفوع الأجر شامل مكثف على الوظيفة، وقيادة المترو.

تأمين طبي واجتماعي.

رواتب وظائف مترو الأنفاق 2021

الراتب خلال فترة التدريب 4500 جنيه.

الراتب بعد اجتياز فترة التدريب: 7،000 جنيه.

خطوة التقديم في وظائف مترو الأنفاق 2021

ويمكن لجميع الراغبين في التقديم وظائف مترو الأنفاق إرسال السيرة الذاتية موضحًا كلمة "سائق مترو" عبر البريد الأتي [email protected]

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