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انطلاق المؤتمر الصحفي لإعلان إنشاء نادٍ إماراتي باسم الزمالك

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
رامي بشاي

 

انطلق المؤتمر الصحفي للإعلان عن إنشاء ناد في الإمارات يحمل اسم الزمالك في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، والأستاذ عمرو مصطفي كامل رئيس مجلس إدارة شركة إي فريندز سبورت، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي والكابتن حسين السيد والدكتور حسام المندوه عضوي اللجنة والكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي والكابتن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين، والكابتن أحمد عبدالحليم نجم الزمالك السابق.

 

ومن جانبه، رحب الكابتن حسين لبيب بالأستاذ عمرو مصطفى كامل وقال: " لدينا طموحات عديدة ومن ضمنها الناحية الاستثمارية والرياضية واليوم نقوم بتوقيع بروتوكول لإنشاء فرع لنادي الزمالك بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

 

وأشار لبيب إلى أن هذا ثاني بروتوكول بعد توقيع بروتوكول مع نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران، حيث نحاول تعظيم دور الزمالك الرياضي.

 

وقال لبيب: "أتمنى التوفيق لنادي الزمالك في دولة الإمارات".

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