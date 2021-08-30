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مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 06:29 م
رونالدو
رونالدو
ريهام عبدالمحسن
ذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه توجد مفاجأة في عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن اجتاز الكشف الطبي في لشبونة بنجاح.

وأكد رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن رونالدو وقع بالفعل عقده مع مانشستر يونايتد بصحبة وكيل أعماله خورخي مينديز وذلك لمدة 3 مواسم حتى صيف 2024.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن جميع التقارير الصحفية السابقة كانت قد زعمت أن رونالدو البالغ من العمر 36 عامًا سيوقع مع الشياطين الحمر لمدة موسمين فقط.

وأوضح فابريزيو رومانو أنه فيما يخص راتب الدون البرتغالي فإنه سيتغير وفقًا لبعض الأهداف المدرجة في العقد.

ولفت فابريزيو رومانو أن تقارير صحفية سابقة تحدثت عن حصول النجم البرتغالي على راتب أسبوعي يبلغ قدره 510 آلاف جنيه إسترليني.

وأفاد فابريزيو رومانو بأنه يجري حاليًا استخراج تأشيرة دخول رونالدو إلى إنجلترا من أجل الاستعداد للمشاركة في المباراة المقبلة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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