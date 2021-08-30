عاجل.. أون تايم سبورتس تزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية

زفت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس خبرا سارا، لعشاق الكرة المصرية، بعد الإعلان عن نقل مباريات منتخب مصر في الفترة المقبلة.





وأعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية عن اتفاقها مع الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 داخل و خارج مصر أمام انجولا و الجابون و ليبيا بالاضافة الى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال.





وأوضحت المتحدة، أن البداية ستكون هذا الأربعاء أمام منتخب أنجولا فى ستاد الدفاع الجوى بالقاهرة وينص الاتفاق بين المتحدة للخجمات الاعلامية والاتحاد الدولي على حقوق البث الأرضية و الفضائية على قنوات أون تايم سبورتس لكل لهذه التصفيات التي ستنطلق يوم 1 سبتمبر.





وكان الفيفا قد تحصل على حق توزيع حقوق وسائل الإعلام للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بإفريقيا بعد موافقة جميع الاتحادات الإفريقية البالغ عددها 54 اتحادا عضوا.





ويحصل الاتحاد الدولي لكرة القدم جراء موافقة الاتحادات الإفريقية على توزيع جميع حقوق وسائل الإعلام لجميع مباريات تصفيات المونديال بالقارة الإفريقية.





وكانت المتحدة قد قدمت عرضا ماليا للفيفا المالكة للحقوق، منذ 18 شهر و بعد مباحثات مختلفة قام بها فريق المتحدة للحصول على الحقوق من اجل اسعاد الشعب المصرى بمتابعة المنتخب المصرى سواء داخل أو خارج مصر و هو الأمر الذى غاب عن الشاشات المصرية قرابة العقدين.

والجدير بالذكر أن قنوات اون تايم ستقوم بإنتاج المباريات التى يشارك فيها منتخب مصر على ارضها حسب الأتفاق مع الفيفا و بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاعلام.