الإسكان: رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى إلى 40%

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الإسكان: رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى إلى 40%
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 06:28 م
كساب أحمد
قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، إنه في بداية عام 2021 تم رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى من 12 إلى 40%.
وأضاف “الرفاعي”، خلال حواره ببرنامج “القاهرة وناسها”، الذي يقدمه الإعلامي مدحت الوكيل، والمذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أنه كان المخطط طبقًا لوزارة التخطيط، الوصول بنسبة تغطية للصرف الصحي في القرى إلى 100% عام 2030.
وأوضح معاون وزير الإسكان للمرافق، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لخدمة الريف المصري، طالب من الانتهاء من تغطية الصرف الصحي على ثلاث سنوات فقط.
وأضاف “الرفاعي”، خلال حواره ببرنامج “القاهرة وناسها”، الذي يقدمه الإعلامي مدحت الوكيل، والمذاع على فضائية “الحدث اليوم”، أنه كان المخطط طبقًا لوزارة التخطيط، الوصول بنسبة تغطية للصرف الصحي في القرى إلى 100% عام 2030.
وأوضح معاون وزير الإسكان للمرافق، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لخدمة الريف المصري، طالب من الانتهاء من تغطية الصرف الصحي على ثلاث سنوات فقط.