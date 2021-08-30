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تعرف على موعد وطريقة تقليل اغتراب الكليات 2021 إلكترونياً والشروط

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 06:25 م
تقليل اغتراب الكليات 2021
تقليل اغتراب الكليات 2021
اغتراب الكليات 2021.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم أمس الأحد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة والحدود الدنيا للكليات بالشعبتين الأدبية والعلمية.

اغتراب الكليات 2021

وكشفت الوزارة عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، وهو ما يجعل بعض الطلاب يبحثوا عن طريقة تقليل اغتراب الكليات 2021 حتى لا يبتعدوا كثيرا عن أماكن سكنهم.

شروط قبول طلب تقليل اغتراب الكليات 2021

وتوجد العديد من الشروط والخطوات التي ينبغي توافرها من أجل الوافقة على تقليل اغتراب الكليات 2021 إلى جانب وجود موعد محدد لتلك الأمور.

موعد تقليل اغتراب الكليات 2021

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد تقليل اغتراب الكليات 2021، يبدأ بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، حيث سيتم إتاحته إلكترونيا.

تقليل اغتراب الكليات 2021 والاستعدادات

وكثفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداداتها للمرحلة الثانية للتنسيق بالتنسيق الكامل مع جميع الجامعات، كما أبدت استعداداها لتلقي طلبات تقليل اغتراب الكليات 2021 .

معنى تقليل اغتراب الكليات 2021

ويقصد بمصطلح تقليل اغتراب الكليات 2021 هو أن يقدم الطالب رغبة في الالتحاق بكلية قريبة منه جغرافيا بعد قبوله في إحدى الجامعات البعيدة أو التحويل لكلية غير مناظرة.

قواعد تقليل الاغتراب 2021

تتضمن اغتراب الكليات 2021 الحويل إلى كلية غير مناظرة، والذي يتم وفق عدة خطوات، أو السماح للطالب بالتحويل إلى كلية مناظرة.

شروط قبول طلب تقليل اغتراب الكليات 2021 إلى كلية غير مناظرة

حصول الطالب على الحد الأدنى للكلية المطلوب التحويل إليها.

استيفاء قواعد القبول بالكلية والتي تتضمن نجاح الطالب في اختبارات القدرات في الكليات التي تشترط ذلك.

شروط قبول طلب تقليل اغتراب الكليات 2021 إلى كلية مناظرة

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في كلية ما خارج منطقته الجغرافية بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية.

يسمح للطالب الذي رشح لكلية خارج نطاقه الجغرافي بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية.

حالات تقليل اغتراب الكليات 2021 بالكليات الناظرة

ترشيح الطالب إلى كلية ما "انتظام" ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب، فيكون التحويل وفقا للآتي:

لو كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام.

حصول الطالب على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه.

يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

الحالات المرضية.

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