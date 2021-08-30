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"الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية" يكشف موعد تنسيق المرحلة الأولى

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشف مجلس الجامعات الخاصة والأهلية عن موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة بنظام التنسيق الإلكتروني يوم الثلاثاء 31 اغسطس بداية من الساعة 5 عصرا وينتهى باب تسجيل الرغبات يوم الأحد 5 سبتمبر 2021، 5 عصرًا على أن تكون نتيجة التوزيع الخميس 9 سبتمبر2021، 12 ظهرًا.


ويتقدم للتنسيق الإلكترونى في هذه المرحلة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام 2021 من خلال الدخول على منـــــصة القــــبول الإلكتروني للجامعـــات الخاصة cpnu-admission.edu.eg

وتشارك كافة الجامعات الخاصة في نظام التنسيق الإلكتروني، مشيرًا إلى أن قائمة الجامعات الخاصة تشمل كل من: (مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية في مصر، البريطانية فى مصر، سيناء بالعريش، وسيناء بالقنطرة"، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام).

ويمكن للطالب التعرف على التخصصات المختلفة للجامعات الخاصة من خلال الدخول على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، لمعرفة التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها والرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية والمنح (إن وجد)، موضحًا أن الطالب يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg ثم يقوم بإدخال 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا طوال المدة المقررة للمرحلة، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات، وإعلانها عبر الموقع للطلاب، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.

وعلى الطالب المرشح سرعة إتمام الإجراءات بالجامعة المرشح لها، وفي حال تخلف الطالب المرشح عن إتمام إجراءات التسجيل بالجامعة في المدة المقررة لا يحق له التقدم لأي جامعة خاصة أخرى.

فيما يتصل بالجامعات الأهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) فإن تنسيقها يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، والذي يحسب على أساس مجموع الطالب في الشهادة الثانوية مضافًا إليه مجموع الطالب في الاختبار الإلكتروني الموحد، ويتقدم لها الطالب من خلال الموقع الإلكتروني للقبول بهذه الجامعات، من خلال اللينك.

الكلمات المفتاحية

تنسيق المرحلة الاولى المجلس الاعلى للجامعات الخاصة

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