Advertisements

الزمالك يحسم مصير المعارين

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
محمد زكي

استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على موقف المعارين من صفوف القلعة البيضاء، بشأن عودتهم إلى الفريق الكروي من عدمه خلال فترة الانتقالات الحالية.

 

وعقدت لجنة الزمالك جلسة أمس الأحد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول، وتم الاتفاق على عودة كلا من : مصطفى فتحي المعار إلى سموحة - محمد صبحي المعار للإتحاد السكندري - محمد أوناجم المعار للوداد المغربي- كريم بامبو المعار للبنك الأهلي - عمر السعيد المعار للجونة.

 

كما تم الاتفاق بين كارتيرون ولجنة الزمالك، على تأجيل عودة رزاق سيسية المعار لصفوف للاتحاد السكندري، بعدما تعرض للإصابة في الركبة، وأدى عملية جراحية.

 

وفي سياق أخر، أعلن نادي الزمالك تعاقده مع عمر كمال عبد الواحد لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع المصري البورسعيدي.

 

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك عن تعاقده مع صفقتين أول ثلاثة خلال الأيام المقبلة، حيث طلب كارتيرون التعاقد مع المراكز التالية " مدافع - خط وسط - مهاجم".

أخبار تهمك

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعلن الحدود الدنيا للقبول

منذ 12 دقيقة

إدارة الأهلي توجه ضربة قاتلة لـ"كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يصدم بيراميدز

منذ ساعتين و 25 دقيقة

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ أقل من نصف ساعة

بأوامر موسيماني.. الأهلي يقترب من حسم صفقة هجومية نارية

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة لأسر العاملين المصريين المتوفين بكورونا في السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ ساعتين و 33 دقيقة

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أون تايم سبورتس تزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية

منذ نصف ساعة

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:58 م

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

04:24 م

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

05:30 م

عاجل.. مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعلن الحدود الدنيا للقبول

06:45 م

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements