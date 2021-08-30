الزمالك يحسم مصير المعارين

استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على موقف المعارين من صفوف القلعة البيضاء، بشأن عودتهم إلى الفريق الكروي من عدمه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعقدت لجنة الزمالك جلسة أمس الأحد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول، وتم الاتفاق على عودة كلا من : مصطفى فتحي المعار إلى سموحة - محمد صبحي المعار للإتحاد السكندري - محمد أوناجم المعار للوداد المغربي- كريم بامبو المعار للبنك الأهلي - عمر السعيد المعار للجونة.

كما تم الاتفاق بين كارتيرون ولجنة الزمالك، على تأجيل عودة رزاق سيسية المعار لصفوف للاتحاد السكندري، بعدما تعرض للإصابة في الركبة، وأدى عملية جراحية.

وفي سياق أخر، أعلن نادي الزمالك تعاقده مع عمر كمال عبد الواحد لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع المصري البورسعيدي.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك عن تعاقده مع صفقتين أول ثلاثة خلال الأيام المقبلة، حيث طلب كارتيرون التعاقد مع المراكز التالية " مدافع - خط وسط - مهاجم".