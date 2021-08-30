عاجل.. تفاصيل انتقال حميد أحداد إلى الرجاء المغربي

توصل المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع نادي الرجاء للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب بأنه فضل عرض الرجاء عن العديد من العروض المقدمة له خلال الفترة الحالية.

واضاف المصدر ذاته بأن أحداد اتفق على التنازل عن مستحقاته لدى نادي الزمالك والتي تقدر بمبلغ ٣٠٠ ألف دولار، بجانب حصول الأبيض على ١٠٠ ألف دولار من نادي الرجاء.

ومن المقرر أن يعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي انتقال احداد إلى صفوفه لمدة موسم واحد بعد إنهاء الإتفاق مع اللاعب ونادي الزمالك.