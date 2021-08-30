أحمد الفيشاوي يكشف سر "عودة طاقية الإخفاء"



تعاقدت شركة إيجيبت جروب مع الفنان أحمد الفيشاوي لبطولة أول أعمالها السينمائية فيلم "عودة طاقية الإخفاء"، ومن المقرر بداية التصوير نهاية شهر سبتمبر، وسيتم الإعلان عن باقي فريق العمل خلال الأيام القادمة.



الفيلم قصة وسيناريو وحوار د. يوسف حسن يوسف ومن إخراج عصام عبد الحميد، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول ما يمكن أن يتسبب فيه ظهور طاقية الإخفاء في العصر الحديث.



كما تقوم الشركة خلال الأشهر القادمة بالتحضير لأكثر من مشروع فني سينمائي ودرامي سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام القادمة.