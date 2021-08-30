Advertisements

أحمد الفيشاوي يكشف سر "عودة طاقية الإخفاء"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي

تعاقدت شركة إيجيبت جروب مع الفنان أحمد الفيشاوي لبطولة أول أعمالها السينمائية فيلم "عودة طاقية الإخفاء"، ومن المقرر بداية التصوير نهاية شهر سبتمبر، وسيتم الإعلان عن باقي فريق العمل خلال الأيام القادمة.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار د. يوسف حسن يوسف ومن إخراج عصام عبد الحميد، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول ما يمكن أن يتسبب فيه ظهور طاقية الإخفاء في العصر الحديث.

كما تقوم الشركة خلال الأشهر القادمة بالتحضير لأكثر من مشروع فني سينمائي ودرامي سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام القادمة.

أخبار تهمك

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

منذ ساعتين و 49 دقيقة

إدارة الأهلي توجه ضربة قاتلة لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

بأوامر موسيماني.. الأهلي يقترب من حسم صفقة هجومية نارية

منذ حوالي 5 ساعات

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- ريال مدريد ينسحب من صفقة كيليان مبابي

منذ ساعة

عاجل.. مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعلن الحدود الدنيا للقبول

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة لأسر العاملين المصريين المتوفين بكورونا في السعودية

منذ حوالي 5 ساعات

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

انتهي الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من ضم صخرة الدفاع

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يصدم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:58 م

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

عاجل- ريال مدريد ينسحب من صفقة كيليان مبابي

07:17 م

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

04:24 م

عاجل.. مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعلن الحدود الدنيا للقبول

06:45 م

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements