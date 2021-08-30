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انتهي الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من رحيل الشناوي

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

 

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي حقيقة العروض التي تلقاها مسئولو القلعة الحمراء التعاقد مع محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي،  أن إدارة الأهلي بالفعل تلقت عدة عروض في الفترة الماضية رسمية للتعاقد مع الشناوي أبرزها النصر السعودي مقابل 11 مليون ريال.

 

وأضاف، أن الأهلي حسم موقفه من رحيل الشناوي ولا نية للاستغناء عم خدمات حارس الفريق نهائيا ايا كانت قيمة العرض المالية.

  

وقال الشناوي الأهلي للفوز بالعديد من البطولات المحلية والقارية أبرزها الفوز ببطولة أفريقيا مرتين ويرونزية مونديال الأندية الذي أقيم بقطر فبراير الماضي.

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