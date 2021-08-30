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انتهي الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من رحيل الشناوي
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 07:28 م
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي حقيقة العروض التي تلقاها مسئولو القلعة الحمراء التعاقد مع محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن إدارة الأهلي بالفعل تلقت عدة عروض في
الفترة الماضية رسمية للتعاقد مع الشناوي أبرزها النصر السعودي مقابل 11 مليون
ريال.
وأضاف، أن الأهلي حسم موقفه من رحيل الشناوي ولا نية
للاستغناء عم خدمات حارس الفريق نهائيا ايا كانت قيمة العرض المالية.
وقال الشناوي الأهلي للفوز بالعديد من البطولات المحلية
والقارية أبرزها الفوز ببطولة أفريقيا مرتين ويرونزية مونديال الأندية الذي
أقيم بقطر فبراير الماضي.