مران استشفائي للاعبي برشلونة غير الدوليين

أحرى اللاعبون المتاحون لبرشلونة اليوم الإثنين، مرانا استشفائيا بعد الفوز الصعب على خيتافي (2-1) أمس الأحد ضمن الجولة الثالثة لليجا.





وخاض اللاعبون المتاحون في البلاوجرانا الحصة التدريبية الاستشفائية تحت أنظار المدير الفني الهولندي رونالد كومان، وذلك بعد المباراة المصغرة التي أقيمت على ملعب التدريب رقم 2 بمدينة (جوان جامبر) الرياضية.





وشهد مران اليوم غياب 12 لاعبا انضموا بالفعل لمنتخباتهم الوطنية المختلفة لخوض التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.





وكان البارسا قد استعاد توازنه سريعا في الليجا بفوزه الصعب على ملعبه (الكامب نو) على خيتافي بهدفين لواحد، وذلك بعد التعادل في الجولة الثانية أمام أتلتيك بلباو بهدف لمثله.





ويمتلك برشلونة 7 نقاط (انتصاران وتعادل) يحتل بها المركز الرابع بفارق الأهداف خلف كل من ريال مدريد وإشبيلية وفالنسيا، بينما يأتي خلفه بنفس عدد النقاط أتلتيكو مدريد، ثم ريال مايوركا.



