رئيس جامعة الفيوم ينعي وفاة الدكتور علي عبد التواب

بخالص الحزن والأسى ينعي الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع أسرة جامعة الفيوم، وفاة الأستاذ الدكتور علي عبد التواب، الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بالجامعة، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

