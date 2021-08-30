تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. تعرف على الحدود الدنيا للقبول وطرق التقديم

تنسيق الجامعات الخاصة 2021 ، قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الاثنين، اعتماد الحدود الدنيا للقبول بالجامعات في اجتماعه الدوري.





تنسيق الجامعات الخاصة 2021





وترأس الاجتماع الذي شهد اعتماد تنسيق الجامعات الخاصة 2021 الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب حضور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لطلابنا وأبنائنا الكرام تنسيق الجامعات الخاصة 2021 الذي اعتمده المجلس وفق الحدود الدنيا للقبول كما حدها في السطور التالية:





تنسيق الجامعات الخاصة 2021 في الجلالة والعلمين والمنصور الجديدة وجامعة سيناء والحد الأدنى للقبول بجامعة "سلمان الدولية":





تنسيق الجامعات الخاصة 2021 حددت للطب البشر من الـ78% وحتى الـ83%.





تنسيق الجامعات الخاصة 2021 الخاص بطب الأسنان، والذي يبدأ من 85% وحتى 78%.





تنسيق الجامعات الخاصة 2021 للعلاج الطبيعي اولصيدلة بـ83% و80% و78%.





تنسيق الجامعات الخاصة 2021 بخصوص الطب البيطري والذي يبدأ من 77% وحتى 73%.





تنسيق الجامعات الخاصة 2021 المتعلق بكلية الهندسة وهو بـ75% و70% و68%.





درجات تنسيق الجامعات الخاصة 2021 "علوم الحاسب" 68% 65% 63%.





تنسيق الجامعات الخاصة 2021 "التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية". 65% 60% 58%





تنسيق الجامعات الخاصة 2021العلوم الأساسية "60% و58%".





درجات تنسيق الجامعات الخاصة 2021 كلية الفنون "64% و60%".





تنسيق الجامعات الخاصة 2021 كلية الإعلام لغات وترجمة "60% 55و%".





تنسيق الجامعات الخاصة 2021 كلية الاقتصاد والإدارة "58% و55%".





تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لكليات التربية والسياحة والفنادق والزراعة والآثار وعلوم سينمائية والحقوق والتي قدرت بـ55%..







