حسناء سيف الدين تكشف تعرضها لوعكة صحية من جديد

كشفت الفنانة حسناء سيف الدين، عن تعرضها لوعكة صحية في الفترة الماضية، وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتبت حسناء سيف الدين قائله: "وقعت على ضهري ومش قادرة أمشي على رجليا الاتنين ونايمة على ضهري وعشان أتقلب لازم حد يقلبني».



وتابعت: "يا رب أنا من شهر 12 اللي فات وأنا ما بلحقش أرفع راسي.. أخلص من مرض أدخل في مرض تاني.. أخلص من مرض أدخل في إصابة.. أنا بقيت أدخل المستشفى بمعدل مرة كل أسبوع".



وتابعت حسناء سيف الدين: أخباري في مواقع الأخبار كلها بقت عن مرضي أكتر من شغلي.. وبقيت اعتذر عن مقابلات شغلي بسبب إني مريضة.. مرة جلطة على الرئة ومرة أورام في الرقبة ومرة التهاب الغدد الليمفاوية ومرة حصوة في الحالب، وكل شهر تحاليل وأدوية ودكاترة ومرة معمل يغلط غلطة مطبعية في نسبة الكولسترول وأخد دواء كولسترول وأنا معنديش كولسترول وكنت هموت فيها".



واختتم حديثها: "مرة نسبة الأكسجين تقل ونفسي يروح ويركبوا لي أكسجين.. وأخرتها وقعت على ضهري ومش قادرة أمشي على رجليا الاتنين ونايمة على ضهري وعشان اتقلب لازم حد يقلبني»، متابعة: «الحمد لله على كل شيء بس بجد أنا تعبت.. نفسي أعرف أنا إيه اللي بيحصل لي؟!ط.