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تفاصيل اجتماع وكيل الصحة بمديري المستشفيات بالدقهلية

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
محمد كشك
عقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اجتماعا مع مديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية ومديري الادارات الفنية لمناقشة مستجدات الوضع الحالي لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا والتحديات التى تواجهم في التطعيم.

تناول الاجتماع مناقشة خطة تطعيم المواطنين في محافظة الدقهلية بلقاح كورونا ومتابعة الفرق الثابته والفرق المتحركة بمختلف المصالح الحكومية والنوادي والنقابات والاسواق وغيرها من أماكن تجمعات المواطنين للوصول الى اكبر عدد من أهالي المحافظة.

كما ناقش "مكي" مع مديري المستشفيات والادارات الصحية متابعة عمل الفرق داخل المستشفيات والمخصصة لخدمة المترددين على العيادات الخارجية.

و شدد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على تطعيم المواطنين بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح وعلى توافر كافة الأجهزة اللازمة للعمل ومراعاة تنظيم العمل لاستيعاب اكبر عدد ممكن من المواطنين وذلك حفاظا على صحة وسلامة كافة مواطنى الدقهلية.

وأكد "مكي" على استمرار العمل بجميع المراكز بشكل متواصل على مدار الساعة دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.

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الصحة الدقهلية

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