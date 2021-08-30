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مجلس الأمن يتخذ قرارا هاما بشأن أفغانستان

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
د ب أ
يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت على قرار، اليوم الإثنين، يقضي بزيادة الضغط على حركة طالبان لمنح المرور الآمن للراغبين في الخروج من كابول.

ويقول دبلوماسيون، إنه رغم أن الصين وروسيا أبديتا انفتاحهما على مشروع القرار الفرنسي -البريطاني إلا أن الموافقة عليه ليس أمراً مؤكداً تماماً. ذلك أنه لكي يتم تبني قرار يحتاج أهم مجلس بالأمم المتحدة إلى موافقة 9 من بين 15 عضواً بالمجلس شريطة عدم استخدام أي دولة عضو من الأعضاء الخمسة الدائمين وهم الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا لحق الفيتو أو الاعتراض.

ويشدد مشروع القرار على حاجة الأمم المتحدة لأن يكون لديها حق الوصول الإنساني.

لكن طبقاً للدبلوماسيين، لا يتضمن مشروع القرار أي ذكر مباشر لمنطقة آمنة تابعة للأمم المتحدة في كابول، والتي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطلع الأسبوع الحالي.

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