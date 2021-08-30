خالد عكاشة: مصر فاتحة ذراعيها لتقديم المساعدة لأشقائها بلا حدود

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الوضع الليبي يحظى باهتمام بالغ من الجانب المصري، حيث تم وقف اطلاق النيران في ليبيا والاقتتلال الداخلي بفضل المبادرة المصرية.



وأشار "عكاشة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن مصر كانت من الدول الرئيسية التي تتحدث عى ضرورة مشاركة دول الجوار لمساعدة ليبيا، حتى لا تعود ليبيا لأي شكل من أشكال التهديدات الأمنية، أو عدم الاستقرار.



وأضاف، "مصر فاتحة ذراعيها لتقديم كل أشكال المساعدة لأشقائها بلا حدود"، لافتا إلى أن تستهدف تحقيق حالة من الاستقرار المستدام في ليبيا.

