حسين السيد: شعبية الزمالك سر فكرة مشروع الإمارات

أكد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن شعبية الزمالك في الوطن العربي سبب رئيسي في الموافقة على إنشاء فرع للنادي بالإمارات.





وقال حسين السيد في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "مكانة نادي الزمالك في الخليج والوطن العربي كبيرة".





وتابع : "تجربة إنشاء فرع للنادي بالإمارات ستكون مفيدة بالنسبة للنادي وبكل تأكيد للشركة الراعية للمشروع".





وفي نفس السياق، أكد حسام المندوة عضو لجنة الزمالك، أن توقيع بروتوكول التعاون مع إحدى شركات التسويق -أي فريندز سبورت- لإنشاء فرع للنادي بالإمارات دليل على سعي اللجنة لتنفيذ أفكار تسويقية مختلفة.





وأشار "سبق ووقعت اللجنة اتفاقية تعاون مع إيرو سبورت الخاصة لتطوير قطاع الناشئين، واليوم توقيع اتفاقية لإنشاء فرع للنادي بالإمارات، ولدينا أفكار أخرى نعمل عليها من أجل خدمة النادي".





وأتم "اسم وشعبية نادي الزمالك هما ما يساعد على نجاح أي فكرة، والقادم سيكون أفضل".



