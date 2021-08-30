Advertisements

حسين السيد: شعبية الزمالك سر فكرة مشروع الإمارات

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
محمد زكي
أكد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن شعبية الزمالك في الوطن العربي سبب رئيسي في الموافقة على إنشاء فرع للنادي بالإمارات.

وقال حسين السيد في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "مكانة نادي الزمالك في الخليج والوطن العربي كبيرة".

وتابع : "تجربة إنشاء فرع للنادي بالإمارات ستكون مفيدة بالنسبة للنادي وبكل تأكيد للشركة الراعية للمشروع". 

وفي نفس السياق، أكد حسام المندوة عضو لجنة الزمالك، أن توقيع بروتوكول التعاون مع إحدى شركات التسويق -أي فريندز سبورت-  لإنشاء فرع للنادي بالإمارات دليل على سعي اللجنة لتنفيذ أفكار تسويقية مختلفة.

وأشار "سبق ووقعت اللجنة اتفاقية تعاون مع إيرو سبورت الخاصة لتطوير قطاع الناشئين، واليوم توقيع اتفاقية لإنشاء فرع للنادي بالإمارات، ولدينا أفكار أخرى نعمل عليها من أجل خدمة النادي".

وأتم "اسم وشعبية نادي الزمالك هما ما يساعد على نجاح أي فكرة، والقادم سيكون أفضل".

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

منذ ساعتين و 55 دقيقة

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

إدارة الأهلي توجه ضربة قاتلة لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يصدم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من ضم صخرة الدفاع

منذ ساعة و 26 دقيقة

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لأسر العاملين المصريين المتوفين بكورونا في السعودية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعلن الحدود الدنيا للقبول

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

بأوامر موسيماني.. الأهلي يقترب من حسم صفقة هجومية نارية

منذ حوالي 5 ساعات

انتهي الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ أقل من ساعة

عاجل- ريال مدريد ينسحب من صفقة كيليان مبابي

منذ ساعة و 8 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:58 م

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

عاجل- ريال مدريد ينسحب من صفقة كيليان مبابي

07:17 م

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

04:24 م

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

05:30 م

عاجل.. مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعلن الحدود الدنيا للقبول

06:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements