تنظيم الإخوان يغازل طالبان.. هل تكون أفغانستان ملاذ التنظيم الأخير؟

استخدام الدين وسيلة يكاد يكون الرابط الوحيد بين التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة، مثل تنظيم الإخوان والقاعدة وداعش وحزب الله والحوثي، وإن كانت الاختلافات بين تلك التنظيمات كثيرة فلكل منهم مرجعيته وأهدافه وسياساته.

لكن أثر الإخوان وأفكار السيد قطب "منظر التنظيم" على الحركات المتأسلمة والإرهابية كان كبيرا، وبذلك يتفق مع قادة الحركات المتطرفة في الكثير من الدول، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

تنظيم الإخوان في كل مكان بارك عودة حركة طالبان، ويبدو أن عناصره ستجد في أفغانستان ملاذا آمنا بعد أن لفظتهم معظم الدول العربية، وبات التنظيم محاصرا في الدول الأوروبية.

تنظيم الإخوان في أفغانستان نفسه يغازل طالبان حاليا، حيث رحّبت جماعة الإصلاح الأفغانية بانتقال السلطة لطالبان، في محاولة للحصول على قطعة من الكعكة الأفغانية.