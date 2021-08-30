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نادي "النصر" يكشف حجم إصابة الصليهم ومدة غيابه

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
وكالات
 
أعلن نادي النصر ، عن إصابة لاعبه عبدالمجيد الصليهم بتمزق في أربطة مفصل الكاحل العلوي.

وأضاف النادي في بيان له، أن عبدالمجيد الصليهم يحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح فترته ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وبذلك، يكون عبدالمجيد الصليهم خارج حسابات النصر في المباراة الهامة القادمة ضد تراكتور الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وكان الصليهم قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة النصر والتعاون الماضية والتي انتهت بفوز العالمي 3-1 بالجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

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