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تمديد إجراءات الحجر الجزئي 15 يوما بالجزائر

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
وكالات
مددت الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، إجراءات الحجر الجزئي الخاصة بفيرو كورونا المستجد لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، قرر جملة من التدابير المندرجة في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة  بجائحة كورونا منها تمديد الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما،  ابتداء من الاثنين 30 أغسطس على مستوى 40 ولاية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يطبق من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي على الولايات الأربعين الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، معسكر ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة،  غرداية، عين تيموشنت، غليزان، وأولاد جلال.

كما أشار المصدر إلى أن هذا الإجراء لا يخص الولايات الثمانية عشر الآتية: الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، المدية، إليزي، برج بوعريريج، ميلة، عين الدفلى، تميميون، برج باجي، مختار بني عباس، إن صالحي، إن قزام، تقرت،  جانت المغير، والمنيعة. 

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