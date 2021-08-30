Advertisements

الإسكان: 6 مليارات جنيه تكلفة محطة معالجة المياه بأبو رواش

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش لها أهمية كبيرة لعديد من الأسباب يأتي في طليعتها أنها ثاني أكبر محطة في مصر، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت متفردة في إعادة استخدام المياه.

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن محطة أبو رواش تعيد إنتاج 1.6 مليون متر مكعب يوميا وهناك توسعات مستقبلية لها بمعدل 400 ألف متر لتصبح 2 مليون متر مكعب.

وأردف سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش تهدف للحفاظ على موارد مصر المائية، حيث إن تكلفة هذا المشروع 6 مليارات جنيه.

وأشار خلال مداخلة على شاشة قناة صدى البلد، إلى أن محطة أبو رواش من شأنها أن تمنع التلوث في فرع رشيد وتسهم في التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، مضيفًا أنه يتم معالجة المياه في أبو رواش وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

الكلمات المفتاحية

محطة معاجة مياه الاسكان أبو رواش

أخبار تهمك

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

انتهي الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ أقل من ساعة

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من ضم صخرة الدفاع

منذ ساعة و 24 دقيقة

بشرى سارة لأسر العاملين المصريين المتوفين بكورونا في السعودية

منذ حوالي 5 ساعات

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

إدارة الأهلي توجه ضربة قاتلة لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- ريال مدريد ينسحب من صفقة كيليان مبابي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعلن الحدود الدنيا للقبول

منذ أقل من ساعتين

بأوامر موسيماني.. الأهلي يقترب من حسم صفقة هجومية نارية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يصدم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الإسكان: تغطية الصرف الصحي تضاعفت 3 مرات.. والدولة تواجه كل التحديات

نائب وزير الإسكان: مصر بها 462 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي

"الإسكان": محطة معالجة الجبل الأصفر تخدم ۱۲ مليون نسمة

الإسكان تعلن خطة مواجهة الأمطار.. وحقيقة قطع المياه ببعض المناطق (فيديو)

مياه الشرقية: ننفذ مشروعات بـ2.6 مليار جنيه.. وما يحدث غير مسبوق

الإسكان: لدينا أكبر محطة مياه فى العالم بالشرقية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:58 م

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

عاجل- ريال مدريد ينسحب من صفقة كيليان مبابي

07:17 م

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

04:24 م

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

05:30 م

عاجل.. مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعلن الحدود الدنيا للقبول

06:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements