الإسكان: 6 مليارات جنيه تكلفة محطة معالجة المياه بأبو رواش

قال سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش لها أهمية كبيرة لعديد من الأسباب يأتي في طليعتها أنها ثاني أكبر محطة في مصر، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت متفردة في إعادة استخدام المياه.



وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن محطة أبو رواش تعيد إنتاج 1.6 مليون متر مكعب يوميا وهناك توسعات مستقبلية لها بمعدل 400 ألف متر لتصبح 2 مليون متر مكعب.



وأردف سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش تهدف للحفاظ على موارد مصر المائية، حيث إن تكلفة هذا المشروع 6 مليارات جنيه.



وأشار خلال مداخلة على شاشة قناة صدى البلد، إلى أن محطة أبو رواش من شأنها أن تمنع التلوث في فرع رشيد وتسهم في التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، مضيفًا أنه يتم معالجة المياه في أبو رواش وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

