أول تعليق للفنان أسامة عباس عن التدوينة المنسوبة له بشأن طلبه للعمل

عقب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على التدوينة المنسوبة للفنان أسامة عباس عبر إحدى الحسابات المزيفة يطلب فيها من المنتجين المشاركة في أعمال فنية، "معرفش ليه بقينا مادة لمروجي الشائعات".



وقال "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إنه بمجرد أن اطلع على هذا الكلام تأكد أنه مجرد شائعة، حيث أنه على تواصل مع الفنان أسامة عباس، معلقا: "بنتحايل على أستاذ أسامة عباس يشتغل وبيقولنا سبوني أنا قاعد في الساحل".



وأضاف أنه تواصل مع الفنان أسامة عباس بعد اصدار النقابة بيانا لتكذيب هذه الواقعة، مضيفا: "الفنان أسامة عباس قالي البيان أثلج صدري"، مؤكدا أنهم سيتخذوا الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعة.

