مستقبل هازارد مع ريال مدريد مهدد بسبب مبابي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يطمح في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة من الميركاتو الصيفي الذي سيغلق غداً مساءً الثلاثاء.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أنه في حال انضمام مبابي إلى ريال مدريد فإنه فسيلعب في مركز الظهير الأيسر.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن البلجيكي ايدين هازارد نجم ريال مدريد لم يقدم أي شيء حتى الآن ولذلك فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي سيعتمد على مبابي في مركز الظهير الأيسر.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بنزيما سيكون المهاجم الرئيسي لريال مدريد في حين سيقاتل هازارد من أجل حجز مكان في تشكيلة أنشيلوتي خاصة مع تألق نجم الملكي البرازيلي فينيسيوس.