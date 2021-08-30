هجمات كابل واستمرار عمليات الإجلاء.. ماذا يحدث في أفغانستان؟

بين الهجمات الإرهابية، التي تبناها تنظيم "داعش"، والغارات الجوية، التي شنتها الولايات المتحدة، تزداد الأوضاع تأزما في الأراضي الأفغانية، التي ما إن سيطرت عليها حركة طالبان، على وقع انسحاب القوات الأمريكية، حتى بدت مخاوف الأفغان، ممن فضلوا مغادرة البلاد، حتى وإن كلفهم ذلك المخاطة بأرواحهم، على البقاء تحت حكم طالبان.



هجمات "داعش" على مطار كابل



ففي وقت تتواصل فيه عمليات الإجلاء، تعرض مطار كابل، يوم الخميس الماضي، لهجومين إرهابيين، تبناهما تنظيم "داعش".



وأسفر الهجومان عن مقتل 13 جنديا أمريكيا، من بينهم امرأتان، وهو ما يمثل أسوأ خسارة يومية بعدد الجنود الأمريكيين القتلى في أفغانستان منذ عام 2011.



كما أسفر الهجوم عن وقوع عدد كبير من الضحايا الأفغان، سواء عسكريين أو مدنيين، بين قتيل وجريح.



تحذير ومخاوف من هجمات جديدة



لم يمض سوى نحو 4 أيام على هجومي "داعش"، حتى حذرت الولايات المتحدة من تهديدات محددة وموثوقة، قرب مطار كابل.



وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن القادة العسكريين أبلغوه بأن من المرجح شن هجوم جديد خلال ما بين الساعات الـ24 والـ36 المقبلة على مطار كابل.



وقال بايدن: "لا يزال الوضع على الأرض خطيرًا للغاية، ولا يزال خطر الهجمات الإرهابية على المطار مرتفعًا، فقد أبلغني قادتنا أنه من المحتمل جدا حدوث هجوم في غضون 24-36 ساعة المقبلة".



ودعت واشنطن مواطنيها إلى مغادرة المنطقة، حيث قالت السفارة الأمريكية في كابل، في تحذير أمني: "بسبب تهديد محدد وموثوق، يتعين على جميع المواطنين الأمريكيين الموجودين على مقربة من مطار كابل مغادرة منطقة المطار فورا".



وأشارت السفارة الأمريكية إلى التهديد الذي تتعرض له "البوابة الجنوبية للمطار، وبوابة وزارة الداخلية الجديدة، والبوابة القريبة من محطة بنجشير للبترول في الجانب الشمالي الغربي من المطار".



انفجار جديد في كابل



وبينما تتواصل عمليات الإجلاء، وقع انفجار، أمس الأحد، في العاصمة الأفغانية كابل، وتحديدا قرب المطار.



ونقلت وسائل إعلام عن مصادر لها أن قذيفة "آر بي جي" أصابت أحد البيوت في منطقة خواجا بغرا بكابل، فيما قالت الشرطة إن صاروخا أصاب ما يعرف بالمنطقة التاسعة في العاصمة الأفغانية.





غارة جوية أمريكية ضد "داعش"



لكن الولايات المتحدة أعلنت في الأخير عن تفاصيل انفجار الذي وقع، أمس الأحد، في كابل.



وأصدرت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" بيانا بشأن الأحداث، حيث قال المتحدث باسم "سنتكوم"، بيل أوربان: إن "القوات العسكرية نفذت غارة جوية بدون طيار، للدفاع عن النفس، على مركبة في كابل، مما أدى إلى القضاء على تهديد وشيك لداعش خراسان على مطار حامد كرزاي الدولي"



وأضاف المسؤول الأمريكي: "نحن واثقون من أننا حققنا الهدف بنجاح، ولقد أظهرت الانفجارات الناجمة من السيارة، وجود كمية كبيرة من المواد المتفجرة".



اعتراض 5 صواريخ استهدفت مطار كابل



وكشف مسؤول أمريكي، اليوم الإثنين، عن إطلاق صواريخ على مطار كابل، تم اعتراضها بواسطة منظومة مضادة للصواريخ.



ونقلت وكالة "رويتز" عن المسؤول الأمريكي قوله إنه تم "إطلاق ما يصل إلى 5 صواريخ على مطار كابل قبل أن تعترضها منظومة أمريكية مضادة للصواريخ"، مؤكدا أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم سقوط ضحايا أمريكيين.