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كليات المرحلة الثانية 2021 المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 08:05 م
كليات المرحلة الثانية 2021
كليات المرحلة الثانية 2021
كليات المرحلة الثانية 2021 ، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي يوم أمس الأحد عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 والكشف عن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية.

كليات المرحلة الثانية 2021

وتساءل الكثير من الطلاب عن كليات المرحلة الثانية 2021 والتي ستكون متاحة لهم، وسط تخوفات ألا يلحقوا بكليات القمة، وعدم تبقي إلا الكليات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تلائم تطلعاتهم.

كليات المرحلة الثانية 2021 الشعبة الأدبية

وشغلت كليات المرحلة الثانية 2021 اهتمام الكثيرن عق الإعلا عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية وموعد التقدم إليها والأعداد المقررة لها، للمرحلتين الأدبية والعلمية.

وتوجد العديد من كليات المرحلة الثانية 2021 المتاح الالتحاق بها من قبل طلاب الثانوية العامة والتي نستعرضها عبر "بوابة الفجر" في السطور التالية:

كليات التربية تعليم أساسي.
كليات الآداب شعبتي انتظام وانتساب.
كليات الحقوق انتظام وانتساب.
كليات السياحة والفنادق.
كليات الخدمة الاجتماعية.

تحديد كليات المرحلة الثانية 2021

ومن المقرر بعد تحديد كليات المرحلة الثانية 2021  فتح باب تسجيل الرغبات من يوم غد الثلاثاء عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ولمدة 5 أيام، تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا للتنسيق.

كليات المرحلة الثانية 2021 والمعاهد

وتوجد إلى جانب كليات المرحلة الثانية 2021 للشعبة الدبية عة معاهد عليا حكومية وخاصة، إلى جانب وجود فرصة للحاصلين على 60% في الشعبة الأدبية فما أقل، للالتحاق بالعديد من التخصصات العلمية الجديدة والبرامج التي تمّ ضخها بالجامعات الأهلية والخاصة.

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