بعد إقرارها رسميًا.. تعرف على الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة

الطب البشري:

الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة 87%، والحد الأدنى للتقدم للجامعات الأهلية (الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) بالإضافة إلى جامعة سيناء 85%، والحد الأدنى للتقدم لجامعة الملك سلمان الدولية 83%.



طب الأسنان:

الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة 85%، والحد الأدنى للتقدم للجامعات الأهلية (الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) بالإضافة إلى جامعة سيناء 80%، والحد الأدنى للتقدم لجامعة الملك سلمان الدولية 78%.



العلاج الطبيعي:

الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة 83%، والحد الأدنى للتقدم للجامعات الأهلية (الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) بالإضافة إلى جامعة سيناء 80%، والحد الأدنى للتقدم لجامعة الملك سلمان الدولية 78%.



الصيدلة:

الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة 83%، والحد الأدنى للتقدم للجامعات الأهلية (الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) بالإضافة إلى جامعة سيناء 80%، والحد الأدنى للتقدم لجامعة الملك سلمان الدولية 78%.



الطب البيطري:

الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة 77%، والحد الأدنى للتقدم للجامعات الأهلية (الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) بالإضافة إلى جامعة سيناء 75%، والحد الأدنى للتقدم لجامعة الملك سلمان الدولية 73%.



الهندسة:

الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة 75%، والحد الأدنى للتقدم للجامعات الأهلية (الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) بالإضافة إلى جامعة سيناء 70%، والحد الأدنى للتقدم لجامعة الملك سلمان الدولية 68%.



علوم الحاسب:

الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة 68%، والحد الأدنى للتقدم للجامعات الأهلية (الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) بالإضافة إلى جامعة سيناء 65%، والحد الأدنى للتقدم لجامعة الملك سلمان الدولية 63%.



التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية:

الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة 65%، والحد الأدنى للتقدم للجامعات الأهلية (الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) بالإضافة إلى جامعة سيناء 60%، والحد الأدنى للتقدم لجامعة الملك سلمان الدولية 58%.



العلوم الأساسية:

الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة 60%، والحد الأدنى للتقدم للجامعات الأهلية (الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) بالإضافة إلى جامعة سيناء 58%، والحد الأدنى للتقدم لجامعة الملك سلمان الدولية 58%.



الفنون:

الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة 64%، والحد الأدنى للتقدم للجامعات الأهلية (الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) بالإضافة إلى جامعة سيناء 60%، والحد الأدنى للتقدم لجامعة الملك سلمان الدولية 60%.



الاقتصاد والإدارة:

الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة 58%، والحد الأدنى للتقدم للجامعات الأهلية (الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) بالإضافة إلى جامعة سيناء 55%، والحد الأدنى للتقدم لجامعة الملك سلمان الدولية 55%.



التربية، والسياحة، والزراعة، والحقوق، والتمريض، والآثار، والعلوم السينمائية:

الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة 55%، والحد الأدنى للتقدم للجامعات الأهلية (الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) بالإضافة إلى جامعة سيناء 55%، والحد الأدنى للتقدم لجامعة الملك سلمان الدولية 55%.

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الاثنين، الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.وأقر المجلس الحد الأدنى للقبول، الذي يسمح للطالب بالتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، على النحو التالي: