Advertisements

بهذه الطريقة أحمد السعدني يروج لفيلمه الجديد 200 جنيه

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
منار داود
شارك الفنان أحمد صلاح السعدني جمهوره بصوره له من فيلم 200 جنيه ترويجًا له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر "السعدني" بصورة تجمعه مع الفنانة القديرة إسعاد يونس وعلق عليها قائلًا "أنا واحبة السعادة والتلاجة".


يذكر أن فيلم 200 جنيه، بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وليلى علوي، خالد الصاوي، وهاني رمزي، وأحمد رزق، وغادة عادل، وأحمد السعدني، وملك قورة، ومي سليم، ودينا فؤاد، وبيومي فؤاد،، كما يظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف خلال أحداث الفيلم، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، وإنتاج محمود عبد الحميد، ووائل علي.

الكلمات المفتاحية

فيلم 200 جنيه الفجر الفني الفجر

أخبار تهمك

مدرب جديد مرشح للانضمام لجهاز موسيماني في الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من ضم صخرة الدفاع

منذ ساعتين و 54 دقيقة

انتهي الأمر.. الأهلي يعلن موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجأة في عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعلن الحدود الدنيا للقبول

منذ حوالي 3 ساعات

نيمار يُفاجىء برشلونة بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بأوامر موسيماني.. الأهلي يقترب من حسم صفقة هجومية نارية

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

منذ أقل من ساعة

سكاي سبورتس: مبابي يوجه ضربة مميتة إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- ريال مدريد ينسحب من صفقة كيليان مبابي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 23 دقيقة

توضيح عاجل من إتحاد الكرة حول عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد السقا ضيف شرف في فيلم "200 جنيه"

تعرف علي موعد طرح فيلم "200 جنيه" وأبرز ضيوف الشرف

غداً.. عرض فيلم "٢٠٠ جنيه" بالسينمات

أحمد السعدني يظهر بالجبس أثناء العرض الخاص لفيلم "200 جنية"

مي سليم ودينا فؤاد.. نجوم بصحبه أبنائهم على الريد كاربت

اليوم.. عرض فيلم"200 جنيه"بالسينمات

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:36 م

الأهلي يقترب من ضم أفضل لاعب في الزمالك

مجزرة في الأهلي.. موسيماني يطيح بـ8 لاعبين

09:02 م

سنحرقهم في الجحيم.. اتصال هاتفي يُنهي صفقة «Black Hawk» لصالح ريال مدريد

04:58 م

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم لمدة 3 سنوات

04:24 م

تطورات صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements