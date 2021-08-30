بهذه الطريقة أحمد السعدني يروج لفيلمه الجديد 200 جنيه

شارك الفنان أحمد صلاح السعدني جمهوره بصوره له من فيلم 200 جنيه ترويجًا له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر "السعدني" بصورة تجمعه مع الفنانة القديرة إسعاد يونس وعلق عليها قائلًا "أنا واحبة السعادة والتلاجة".





يذكر أن فيلم 200 جنيه، بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وليلى علوي، خالد الصاوي، وهاني رمزي، وأحمد رزق، وغادة عادل، وأحمد السعدني، وملك قورة، ومي سليم، ودينا فؤاد، وبيومي فؤاد،، كما يظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف خلال أحداث الفيلم، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، وإنتاج محمود عبد الحميد، ووائل علي.